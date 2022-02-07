شكرا لقرائتكم خبر 4 ضوابط تقنن تشجير ساحات المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وضعت لجنة تفعيل مبادرة تشجير ساحات المسجد الحرام 4 ضوابط ومحددات لتشجير الحرم المكي الشريف، منها استبعاد استقطاع أي مساحات من المصليات أو ما يؤثر على مسارات حركة الحشود، وأن تكون الشجيرات بعيدة قدر الإمكان عن متناول اليد لسد أي ذرائع ممكن أن تتسبب به، إضافة إلى ألا تكون للنباتات أي جذور عميقة، وبالتالي تؤثر على البنية التحتية للمسجد الحرام بسبب وجود تمديدات ومسارات أرضية للخدمات.

وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة بالمسجد الحرام المهندس سلطان القرشي، في مشاركته بالمحاضرة الإثرائية التي نظمها معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، ضمن سلسلة برنامج الإثراء المعرفي في منظومة الحج والعمرة والزيارة بعنوان (دراسة وتقييم تجربة تطبيق الغطاء النباتي في المسجد الحرام)، أنه جرى اعتماد ضوابط تشجير المسجد الحرام من اللجنة، ورفعها إلى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأضاف أن هناك محددات في تصميم التشجير كتغطية أسقف السلالم الكهربائية واستخدام مواد خفيفة، حتى لا يكون فيه تأثير على المنشأة نفسها، واستخدام سكاي لايت للحد من خفض مستوى الإضاءة داخل المواقع المستهدفة، إضافة إلى أنه لا بد من تحديد أنواع الزراعات التي تحتاج أقل ما يكون للماء ولا تكون مؤثرة في حجمها.

يذكر أن مبادرة تشجير ساحات المسجد الحرام تهدف إلى تحسين البيئة العامة بالمسجد الحرام والساحات التابعة له باستغلال المساحات الخالية و الممرات وتحويل أجزاء منها إلى أحواض زراعية، كما تهدف هذه المبادرة إلى استغلال مياه الوضوء ومعالجتها وتدويرها و الاستفادة منها في ري تلك المسطحات والأشجار.

من جهة اخرى تتوافق المبادرة و تدعم رؤية المملكة 2030م والتي تسعى في إحدى جوانبها لتعزيز الغطاء النباتي لما له من أثر إيجابي في تحسين الجانب البيئي والذي ينعكس إيجاباً على قاصدي بيت الله الحرام، كما تُسهم هذه المبادرة في التخفيف من ظاهرة الاحتباس الحراري وتساهم في خفض درجات الحرارة والحد من التلوث الجوي و تحسين جودة الهواء بالساحات.

وتستهدف المبادرة تغطية ما يقارب 7,344,5متر مربع من المساحات الخالية بواقع تقريبي 25 موقعا في منطقة أعلى السلالم الكهربائية بتحويلها إلى أحواض زراعية بعدة مستويات لنشر الظِلال في المواقع المجاورة لها، بالإضافة إلى تشجير مداخل نفق السوق الصغير ومناطق الخدمات العامة بالساحات كأماكن الشرب ودورات المياه، وتوفير الإضاءة المتناسبة ووسائل الري والصرف.

لجنة تفعيل مبادرة التشجير







الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي



المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي



معهد أبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى



ضوابط ومحددات التشجير: