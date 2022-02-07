منتدى المدينة يصف المبتكرين الاجتماعيين بـ«أبطال المستقبل»

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فيما حملت الجلسة السادسة للمنتدى عنوان «تقنية الأثر Impact Tech»، استعرضت أساليب إدارة الابتكار وريادة الأعمال، وسبل تطويرها، وكيفية تحفيز وتشجيع الطلاب على إنشاء شركات تقنية مجتمعية. كما عقد ضمن أعمال المنتدى ثلاث ورش عمل، الأولى بعنوان «الإدارة الرشيقة .. فلسفة عصرنا»، والثانية «الإدارة الرشيقة للمنظمات الاجتماعية»، والثالثة «خطواتك الأولى نحو ريادة الأعمال.. ثقافة العمل الحر».
وكان المنتدى وقع أمس 5 مذكـرات تفاهم مع جامعات سعودية وخليجية لنشر ثقافة الابتكار الاجتماعي. ووفقا لمذكرات التفاهم التي تستمر لمدة 3 أعوام، يسعى الطرفان بما يملكانه من الإمكانات المادية والبشرية والخبرات الإدارية والأكاديمية إلى تعزيز التعاون العلمي بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الخبرات في المجالات المتعلقة بمبادرة سنديان التعليم.
كما تتضمن بنود هذه المذكرات: التعاون في مجال تفعيل الابتكار الاجتماعي من خلال العديد من الخيارات، أبرزها أن يكون موضوع الابتكار الاجتماعي ضمن مناهج الجامعة، وكذلك إطلاق مسرعة أو حاضنة للابتكار الاجتماعي، كما تشمل التعاون بين الطرفين في تطوير وتقديم البرامج والخطط التدريبية والاستشارات في مجال الابتكار الاجتماعي، وأيضا التعاون في مجال إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية، إضافة إلى تنظيم الندوات والمحاضرات وورش العمل ذات الاهتمام المشترك.
أهداف مذكرات التفاهم الخمس
- دعم وتعزيز الابتكار الاجتماعي وصناعة الأثر
- تخريج أعداد مناسبة من صانعي الأثر
- تبني برامج أكاديمية وأفكار رائدة
- تعزيز ونقل ثقافة الابتكار الاجتماعي
- تقديم الاستشارات والبحوث المتعلقة به
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