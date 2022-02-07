إعداد كوادر وطنية صحية متميزة في التعقيم المركزي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت وزارة الصحة البرنامج التدريبي المكثف في التعقيم المركزي (CSP) والمعتمد من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

ويهدف البرنامج إلى إعداد كوادر وطنية مميزة في مجال التعقيم المركزي، الذي يعد أحد البرامج الرئيسة في مكافحة العدوى، حيث يجري تنفيذ البرنامج على مدار شهرين تحت إشراف مختصين من ذوي الخبرة والكفاءة في هذا المجال، في مراكز تدريبية متميزة ومعتمدة في الرياض، والدمام، وجدة، ويشمل محاضرات نظرية وتدريبا عمليا مكثفا على جميع خطوات إعادة معالجة الآلات والأدوات الجراحية والمناظير، واحتياطات الحد من انتقال العدوى وحماية العاملين الصحيين.

واختير 15 مرشحا بعد إجراءات الفرز والمفاضلة بين المرشحين حسب معايير القبول في البرنامج كمرحلة أولى في تنفيذ البرنامج، فيما يستهدف البرنامج 45 موظفا من منسوبي الصحة العاملين في أقسام مكافحة العدوى والتعقيم المركزي خلال عام 2022 وفقا لخطة البرنامج في الوزارة.