اشتراط فحص «PCR» معتمد لدخول معتمري الخارج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اشترطت وزارة الحج والعمرة على معتمري الخارج والزائرين إحضار شهادة سلبية لفحص (PCR) معتمد خلال 48 ساعة من موعد المغادرة، للدخول إلى المملكة. وأعلنت الوزارة تحديث إجراءات دخول المعتمرين والزوار إلى المملكة لأداء العمرة أو الزيارة، حفاظا على صحة وسلامة ضيوف الرحمن. وأوضحت أنه بناء على ما ورد من الجهات المختصـة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19) ومتحوراته فإنه يجب على المعتمرين القادمين إلى المملكة - بغض النظر عن حالة تحصينهم- إحضار شهادة سلبية لفحص (PCR) معتمد، أو فحص للمستضدات السريعة لفيروس كورونا (COVID-19 Antigen Test) لعينة أخذت خلال 48 ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة. وبينت أن العمل بالإجراءات يبدأ من الواحدة صباح الأربعاء المقبل.

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