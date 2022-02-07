4400 عملية إنقاذ في يناير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - باشرت المديرية العامة للدفاع المدني خلال شهر يناير الماضي 4400 عملية إنقاذ في مناطق المملكة. ونوهت المديرية بأهمية اتباع تعليمات السلامة، وتوفير الوسائل الوقائية في جميع المنشآت التجارية والصناعية والسكنية، لدورها في الحد من المخاطر، والتقليل من الخسائر البشرية والمادية، والمحافظة على الأرواح والممتلكات.



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