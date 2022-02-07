شكرا لقرائتكم خبر تطوير المواهب يتصدر أهداف التراخيص الجديدة لـ«الترفيه» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت «بوابة الترفيه» 257 ترخيصا خلال شهر يناير الماضي، فيما تجاوزت التراخيص المصدرة 5700 تصريحا منذ إطلاق البوابة.

وشملت التراخيص 96 تصريحا للعروض الحية في المطاعم والمقاهي، و30 تصريحا لإقامة عرض ترفيهي، و12 لإدارة وتطوير المواهب الفنية والترفيهية، إلى جانب ترخيص لمدينة ملاه واحدة.

و أنشئت بوابة الترفيه لتقدم تراخيص الأنشطة والخدمات التابعة للهيئة العامة للترفيه التي تعد الجهة المشرعة لهذا القطاع الحيوي في المملكة، والتي تهدف إلى تطوير وتنظيم قطاع الترفيه ودعم بنيته التحتية، بالتعاون مع مختلف الجهات.

وتعمل «البوابة» على تسهيل الأعمال للراغبين في تقديم الخدمات الترفيهية على اختلاف أنواعها، كما يمكن من خلالها الاطلاع على الاشتراطات والضوابط اللازمة للعمل في القطاع.

وتراهن «الهيئة العامة للترفيه» على بوابتها الرقمية، لتكون العنصر الرئيس في تعزيز الأنشطة الترفيهية، وتوسيع خريطة الفرص الاستثمارية الواعدة، وتحويل أنظار الشركات العالمية والإقليمية والمحلية المتخصصة في صناعة الترفيه صوب المملكة؛ للنهوض بها إلى المستويات العالمية والريادية، وهو ما سينعكس في توليد مزيد من الوظائف للكوادر السعودية من الجنسين في مختلف المشاريع الترفيهية، إضافة إلى التطور النوعي.

وتشير نتائج الأرقام والإحصاءات التي حققتها «بوابة الترفيه» الرقمية إلى مدى التسارع النوعي الذي تحقق في القطاع من جانب تنويع وإثراء التجربة الترفيهية وفق معايير عالمية، وتشمل كل شرائح المجتمع عبر مناطق المملكة المختلفة، ومن جانب آخر خلق الفرص الترفيهية وفتح الآفاق الاقتصادية لمختلف المقاصد الترفيهية، وجعل الترفيه أسلوب حياة لأفراد المجتمع المحلي.

أرقام بوابة الترفيه في يناير:

