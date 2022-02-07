شكرا لقرائتكم خبر حاضنة لـ«فنون الطهي» تستقطب الشباب والفتيات والمبتكرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن مبادرات برنامج «جودة الحياة» أعلنت هيئة فنون الطهي عن إطلاق مشروع حاضنة فنون الطهي، التي ستعمل على دعم الطهاة ورواد الأعمال أصحاب المشاريع المبتكرة من الجنسين والمستثمرين والمهتمين بالقطاع.

وحددت «الهيئة» 3 أهداف للحاضنة، هي: الاستثمار في القدرات السعودية المبدعة بالقطاع، وتوفير فرص استثمارية لرائدات ورواد الأعمال في فنون الطهي، وكذلك رفع المعايير في القطاع عن طريق تطوير شركات ناشئة ذات إمكانات عالية.

وركزت على برنامج الدعم الشامل للحاضنة عبر 3 وسائل تتضمن برنامج الاحتضان الذي يضم نخبة من المرشدين والمدربين والطهاة والخبراء، إضافة إلى مساحة لرواد الأعمال لتطوير مشاريعهم ومنتجاتهم في مواقع مجهزة للعمل، والربط مع المستثمرين والجهات التمويلية المناسبة في نهاية فترة الاحتضان.

وحاضنة أعمال فنون الطهي هو برنامج دعم شامل لرواد الأعمال من الطهاة وأصحاب المشاريع في قطاع المأكولات والمشروبات؛ لتمكين أفكارهم المبتكرة وتنمية مشاريعهم، عن طريق تقديم برنامج احتضان يتضمن نخبة من المرشدين والمدربين والطهاة الخبراء لتقديم خدمات استشارية وإرشادية وورش عمل في مجالات: نماذج الأعمال، خطط الأعمال، دراسات الجدوى الاقتصادية، بناء الفريق، العلامة التجارية والتسويق، التعبئة والتغليف والتسعير، استراتيجيات البيع والتجزئة، سلسلة التوريد، جودة الغذاء والسلامة وغيرها.

يضاف إلى ذلك منح مساحة محفزة لرواد الأعمال تمكنهم من تطوير مشاريعهم ومنتجاتهم بمواقع مجهزة للعمل، تتكون من: مطبخ إنتاج، مطبخ مخبوزات، ومساحات عمل مشتركة، لبناء وتطوير مفاهيمهم ونماذجهم الأولية في فنون الطهي السعودي المبتكر، واختبارها وتقييم تكاليفها وقابليتها للدخول في السوق، وأخيرا الربط مع المستثمرين والجهات التمويلية المناسبة في نهاية فترة الاحتضان.

المسابقة في أرقام







مرحلة المسابقة الافتراضية لمدة 3 أيام



يشارك في المسابقة أفضل 150 متقدما



تتم تصفية أفضل 25 مشاركا للتأهل للمرحلة التالية



الفئات المستهدفة

الطهاة ورواد الأعمال والمهتمون في: