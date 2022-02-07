أمانة الرياض تتابع منجزات 2021 في محافظة الدلم

زار وكيل أمين منطقة الرياض لشؤون بلديات المنطقة الدكتور عبدالرحمن بن ناصر الخريف بلدية محافظة الدلم، وكان في استقباله رئيس البلدية المهندس عامر بن منصور العجمي، واطلع خلالها على منجزات 2021 واستعراض مستهدفات 2022 والتي تهدف في المقام الأول إلى تعزيز جودة الأداء البلدي وربط الجودة برضا المواطن.

كما التقى وكيل الأمانة بمدراء الإدارات الخدمية والاطلاع على عرض لمشاريع البلدية الجاري تنفيذها والمشاريع الاستثمارية القادمة.

وتضمنت الزيارة جولة ميدانية لأبرز المشاريع القائمة في المحافظة، بداية من مشروع طريق يربط محافظة الدلم بالمدينة الصناعية بطول 3250م مرورًا بمشروع إنشاء متنزه الضاحي بمساحة 320.000م وفي نهاية الجولة زار مشروع إنشاء ساحة الاحتفالات المركزية بمحافظة الدلم بمساحة 13500 متر مربع.

يذكر أن بلدية الدلم خلال عام 2021 حققت المركز الأول في تنفيذ البلاغات الواردة إلى مركز البلاغات 940 والأفضل برضا المستفيد. كما حصلت في نفس العام على شهادة تقدير من الأمانة نظير جهودها في تحول المعاملات للنظام الإلكتروني وتفعيل الخطاب الإلكتروني في الخدمات البلدية.