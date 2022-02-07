شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيرته النرويجية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً، بوزيرة خارجية مملكة النرويج أنيكين شارنينغ هويتفيلدت.

وثمن سموه خلال الاتصال ما أبدته وزيرة الخارجية النرويجية من دعم حكومة بلادها لطلب المملكة استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.

كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين، إضافة إلى مناقشة أبرز التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود الثنائية المبذولة بشأنها.