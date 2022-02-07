8183 بلاغا حول الأجهزة الطبية خلال يناير

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وأوضحت الهيئة أنها عثرت على أحد مستودعات الأغذية يمارس نشاط إعادة التعبئة والتغليف داخل المستودع لمنتجات غذائية جافة ويتم تعديل بلد المنشأة، وذلك خلال الجولات الرقابية التي تجريها على مستودعات الأغذية.
وأشارت إلى أنها ضبطت وحجزت 2,139 كجم من المنتجات الغذائية المختلفة في المستودع، كما فرضت العقوبات المقررة بحق المنشأة المخالفة، وفقا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية.
وتنفذ «الهيئة» جولات رقابية وتفتيشية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف التحقق من التزامها بأنظمتها ومتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، كما تتخذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة، وذلك لضمان سلامة المنتجات الخاضعة لرقابتها.
ودعت المستهلكين إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عند ملاحظتها، وذلك من خلال الاتصال على الرقم الموحد (19999)، أو عبر تطبيق «طمني» التابع لها المتاح على نظامي التشغيل «IOS» وأندرويد.
بلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية
إجمالي البلاغات
- 8183 الشهر الماضي
- 3475 بلاغا من شركات أجهزة طبية
- 4696 بلاغا من مقدمي رعاية صحية
- 12 بلاغا من أفراد
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