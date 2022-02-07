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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انعكاسا لزيادة وعي المستخدمين ومقدمي الرعاية الصحية والمؤسسات الطبية في المملكة، استلمت هيئة الغذاء والدواء 8183 بلاغا حول الأجهزة الطبية خلال يناير من 2022. من جهة أخرى ضبطت «الهيئة» مستودع أغذية في الرياض يغير بلد المنشأ على الغلاف الخارجي للمنتجات من خلال إعادة التغليف والتعبئة.

وأوضحت الهيئة أنها عثرت على أحد مستودعات الأغذية يمارس نشاط إعادة التعبئة والتغليف داخل المستودع لمنتجات غذائية جافة ويتم تعديل بلد المنشأة، وذلك خلال الجولات الرقابية التي تجريها على مستودعات الأغذية.

وأشارت إلى أنها ضبطت وحجزت 2,139 كجم من المنتجات الغذائية المختلفة في المستودع، كما فرضت العقوبات المقررة بحق المنشأة المخالفة، وفقا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية.

وتنفذ «الهيئة» جولات رقابية وتفتيشية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف التحقق من التزامها بأنظمتها ومتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، كما تتخذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة، وذلك لضمان سلامة المنتجات الخاضعة لرقابتها.

ودعت المستهلكين إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عند ملاحظتها، وذلك من خلال الاتصال على الرقم الموحد (19999)، أو عبر تطبيق «طمني» التابع لها المتاح على نظامي التشغيل «IOS» وأندرويد.

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