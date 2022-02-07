610 مشاركين في تأهيل معلمي ومعلمات القرآن الكريم

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ويقدم البرنامج الذي يهدف إلى إعداد معلم القرآن الكريم القدوة في أقواله وأفعاله وتطوير مهاراته الشخصية والأدائية وإكسابه المهارات المعينة على إيصال المعلومة لدى طلابه، عددا من الدورات التدريبية منها (الماهر بالقرآن ) و(الأحكام الفقهية المتعلقة بالقرآن الكريم) و(مهارات التدريس وإدارة الحلقة القرآنية).
يشار إلى أن عدد المشاركين في البرنامج بلغ حتى الآن 610 مشاركين ومشاركات من مختلف مناطق المملكة من مواطنين ومقيمين، في حين تم تأهيل 70 معلما ومعلمة للقرآن الكريم في نسختيه السابقتين للبرنامج.
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