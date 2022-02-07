ملتقى حول ميثاق المهنة لمرشحي «تمهير»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت إدارة التعليم بمحافظة شرورة أمس ملتقى برنامج الكفايات الإدارية للمرشحين والمرشحات في برنامج «تمهير»، وذلك بمقر الإدارة. وتضمن الملتقى الذي بلغ عدد المرشحين فيه 153 متدربا ومتدربة، تنظيم لقاءات تعريفية وعروض تثقيفية، وورش عمل ودورات تدريبية تناولت ميثاق المهنة والجدارات الوظيفية، وقواعد السلوك الوظيفي والأخلاقيات الوظيفية العامة، إلى جانب إضاءات تنظيمية، وورشة نوافذ تقنية في المكاتبات الإدارية، والإرشاد الصحي، وقواعد السلامة المدرسية.



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