بدء القبول للدراسات العليا بجامعة أم القرى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستقبل عمادة الدراسات الجامعية بجامعة أم القرى اعتبارا من الأربعاء 15 / 07 / 1443 وحتى الخميس 30 / 07 / 1443، طلبات الالتحاق في برامج الدراسات العليا (برسوم دراسية، وبدون رسوم دراسية) لمراحل الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه، للعام الجامعي 1444هـ. ودعت العمادة الراغبين والراغبات في الالتحاق بالدراسات العليا بالجامعة، إلى ضرورة الاطلاع والالتزام بشروط القبول المعلن عنها والمنصوص عليها في اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية، وقواعدها التنظيمية والتنفيذية بجامعة أم القرى.



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