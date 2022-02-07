شكرا لقرائتكم خبر أمير مكة يسلم الوحدات السكنية لعدد من سكان الأحياء العشوائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سلم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، بحضور نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبدالله البدير، عددا من سكان الأحياء العشوائية مساكنهم الجديدة، التي ستصل بنهاية عام 2022 إلى4781 وحدة سكنية تقدمها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وفق ما وجه به الأمر الملكي الكريم.

وأكد وكيل إمارة المنطقة الدكتور مشبب القحطاني أن أعمال تنظيم الأحياء العشوائية بجدة انطلقت بتضافر جهود الدولة في مختلف قطاعاتها للتسهيل على سكان الأحياء العشوائية وتوفير متطلباتهم، كما جرى تخصيص بوابة الكترونية لاستقبال طلبات التعويض للمواطنين من أزيلت مساكنهم في نطاق تلك الأحياء، فيما عملت الجهات ذات العلاقة على تقديم خدمات إنسانية متنوعة.عقب ذلك، سلم الفيصل المستفيدين من سكان الأحياء العشوائية منازلهم.

خدمات إنسانية قدمت للمستفيدين:

69 ألف خدمة، من أبرزها:

