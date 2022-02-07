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أمير مكة يسلم الوحدات السكنية لعدد من سكان الأحياء العشوائية

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- بواسطة أيمن الوشواش - سلم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، بحضور نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبدالله البدير، عددا من سكان الأحياء العشوائية مساكنهم الجديدة، التي ستصل بنهاية عام 2022 إلى4781 وحدة سكنية تقدمها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وفق ما وجه به الأمر الملكي الكريم.

وأكد وكيل إمارة المنطقة الدكتور مشبب القحطاني أن أعمال تنظيم الأحياء العشوائية بجدة انطلقت بتضافر جهود الدولة في مختلف قطاعاتها للتسهيل على سكان الأحياء العشوائية وتوفير متطلباتهم، كما جرى تخصيص بوابة الكترونية لاستقبال طلبات التعويض للمواطنين من أزيلت مساكنهم في نطاق تلك الأحياء، فيما عملت الجهات ذات العلاقة على تقديم خدمات إنسانية متنوعة.عقب ذلك، سلم الفيصل المستفيدين من سكان الأحياء العشوائية منازلهم.

خدمات إنسانية قدمت للمستفيدين:

69 ألف خدمة، من أبرزها:


  • تسكين 720 أسرة
  • نقل العفش
  • تقديم الوجبات والدواء
  • مستلزمات الأطفال
  • التطوع

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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