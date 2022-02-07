أمير مكة يسلم الوحدات السكنية لعدد من سكان الأحياء العشوائية

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وأكد وكيل إمارة المنطقة الدكتور مشبب القحطاني أن أعمال تنظيم الأحياء العشوائية بجدة انطلقت بتضافر جهود الدولة في مختلف قطاعاتها للتسهيل على سكان الأحياء العشوائية وتوفير متطلباتهم، كما جرى تخصيص بوابة الكترونية لاستقبال طلبات التعويض للمواطنين من أزيلت مساكنهم في نطاق تلك الأحياء، فيما عملت الجهات ذات العلاقة على تقديم خدمات إنسانية متنوعة.عقب ذلك، سلم الفيصل المستفيدين من سكان الأحياء العشوائية منازلهم.
خدمات إنسانية قدمت للمستفيدين:
69 ألف خدمة، من أبرزها:
- تسكين 720 أسرة
- نقل العفش
- تقديم الوجبات والدواء
- مستلزمات الأطفال
- التطوع
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