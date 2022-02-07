إغلاق مستودع مخالف للاشتراطات الصحية بمكة

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وصادرت الأمانة طنا من الخضراوات والفواكه غير الصالحة للاستهلاك، إضافة إلى 10 كجم من الأسماك مجهولة المصدر، وذلك بعد حملة نظمتها بلدية المسفلة الفرعية بمشاركة الإدارة العامة للنظافة والضبط الإداري، استهدفت خلالها سوق الخالدية العشوائي وحي الكدوة للحفاظ على الصحة العامة.
وكثفت الفرق الرقابية جولاتها على المنشآت الغذائية في نطاق بلدية العتيبية، رصدت خلالها عددا من المخالفات؛ أبرزها وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية ومخالفة شروط التعبئة والنقل والتخزين وتدن في مستوى النظافة العامة للمنشآت، إضافة إلى مخالفات التجهيزات داخل المنشأة، وتداول المواد الغذائية بطرق غير صحية، حيث جرت مصادرة 219 كجم مواد غذائية فاسدة وتطبيق لائحة الجزاءات والمخالفات وإغلاق المنشآت التي تستوجب الإغلاق.
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