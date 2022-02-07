مركز لقاح كورونا للأطفال بملكية الجبيل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت الهيئة الملكية بالجبيل؛ بمركز طب الأسرة بالحجاز في مدينة الجبيل الصناعية أمس، مركز لقاحات كورونا للأطفال، بهدف التسهيل على المواطنين والمقيمين الراغبين في تحصين أطفالهم ضد فيروس كورونا.

وأوضحت مدير إدارة الشؤون الطبية ببرنامج الخدمات الصحية الدكتورة سحر باريان، أن المركز يستقبل الفئة العمرية من 5 إلى 11 سنة بالعمر الميلادي، وأن الطاقة الاستيعابية له تبلغ 400 طفل يوميا، وأن نوع اللقاح المتوفر هو «فايزر»، مبينة أن المركز حدد ساعات العمل من 12 ظهرا حتى 4 مساء، ولمدة 5 أيام عمل، حيث يشمل المركز 6 غرف لتطعيم الأطفال وقاعات انتظار وعيادة طبية موزعة بشكل يتناسب مع الفئة العمرية.

وأشارت إلى تجهيز المركز برسومات كرتونية، وصور جمالية لخلق بيئة جاذبة للأطفال، إضافة إلى برامج متنوعة هي وقت الرسم، والأعمال الفنية، وأركان عالم الدمى، ووقت الجمال، والرسم على الوجه، والمرح، والتي تهدف إلى كسر حاجز الرهبة لدى الطفل ويشرف على تفعيلها متطوعات من فريق التطوع الصحي، مؤكدة على أهمية الاستفادة من خدمات المركز، وتحصين الأطفال ضد فيروس كورونا.