مداهمة مستودع يخزن 15 طنا من الدخن والهيل بجدة

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وأوضحت الأمانة أن الجولة الميدانية للفرق الرقابية أسفرت عن رصد مستودع يعمل بلا تراخيص نظامية في حي الصفا، وضبطت بداخله 15 طنا و100 كيلو من الدخن والهيل مجهولي المصدر، وأخرى تحمل تواريخ صلاحية منتهية، وذلك بمشاركة فرع وزارة التجارة والهيئة العامة للغذاء والدواء، مع استكمال عملية حصر الكميات المرصودة واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.
وأشارت إلى أنها أغلقت المستودع وأعدت مذكرة استدعاء لمالك الموقع، وجرى عمل المحاضر اللازمة، مؤكدة مواصلة جهودها لرصد الظواهر السلبية وتتبع الأنشطة والممارسات العشوائية داخل الأحياء السكنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مثمنة دور السكان ووعيهم في دعم الجهود البلدية بالتبليغ عن أي مخالفات عبر تطبيق بلدي أو بالاتصال بمركز البلاغات 940.
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