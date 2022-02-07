تحديد آلية فصل «الإدارية العليا» في الاعتراض المرفوع إليها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حدد ديوان المظالم آلية فصل المحكمة الإدارية العليا في الاعتراض المرفوع أمامها.

وأكد أن اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم في مادته 58 أكدت أنه إذا نقضت المحكمة الإدارية العليا الحكم المعترض عليه لمخالفة قواعد الاختصاص فعليها الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة، وإذا نقضت الحكم لغير ذلك فتحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه لتفصل فيها من جديد من غير من نظرها.

وأشار الديوان إلى أنه في هذه الحالة يجب على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم المحكمة الإدارية العليا في المبدأ الذي فصلت فيه. ومع ذلك إذا قررت المحكمة نقض الحكم المعترض عليه للمرة الثانية وكان الموضوع صالحا للفصل فيه وجب عليها أن تحكم في الموضوع.

على صعيد آخر وبنسبة إنجاز بلغت 35%، وصل عدد الجلسات الرقمية التي عقدها ديوان المظالم في المحاكم التابعة له بجميع المناطق إلى 56982 جلسة، فيما أنجز الديوان، خلال الربع الثاني من العام الهجري الجاري، نحو 31749 دعوى في مختلف مراحل التقاضي فيها.

وفيما يتعلق بالجلسات الرقمية فقد زادت 891 دعوى عما أنجز في الربع الأول من نفس العام، فيما بلغت عدد الدعاوى المقيدة خلال الربع الثاني 30927 دعوى. وبلغ عدد زيارات منصة معين الرقمية خلال الربع الثاني من هذا العام 1,067,744 زيارة لنحو 10 ملايين صفحة معروضة في المنصة.

محاكم ديوان المظالم في أسبوع

المحكمة الإدارية العليا:







877 جلسة في الرياض



439 دعوى مقيدة في جدة



395 دعوى منجزة في الرياض



13 % إنجاز الدعاوى في عرعر



محكمة الاستئناف الإدارية العليا: