2890 مخالفة في مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة

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جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة، داعية الجميع إلى التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.
من جهة أخرى تم تنفيذ حملة ميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة، وأسفرت عن ضبط 269 مخالفة في إطار الحملات المستمرة في كافة المناطق.
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