القبض على 3 أشخاص سلبوا محلات تجارية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض على 3 أشخاص سلبوا محلات تجارية باستخدام 26 مركبة مسروقة. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن شرطة المنطقة تمكنت من القبض على 3 مواطنين ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في سلب محال تجارية والاستيلاء على ما تحويه من أموال باستخدام 26 مركبة مسروقة (تم استردادها)، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.



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