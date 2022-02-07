شكرا لقرائتكم خبر عن فحص وعزل.. سفارة المملكة تكشف إجراءات جديدة لدخول اليونان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت سفارة المملكة في اليونان، عن الإجراءات الجديدة لدخول اليونان، قائلة:"تود السفارة إفادة المواطنين الكرام الراغبين بالسفر إلى اليونان، بأن السلطات اليونانية من اليوم الاثنين وحتى تاريخ ٢١-٢-٢٠٢٢م ستقوم بعمل فحص عشوائي للقادمين إليها".

وأضافت السفارة على صفحتها الرسمية في تويتر :"من تكون نتيجته إيجابية فيجب أن يلتزم بحجر مدته خمسة أيام في مواقع تحددها وتشرف عليها السلطات اليونانية.

وذكرت أنه سيسمح لمغادرة الأشخاص الذين تجاوزوا خمسة أيام شريطة عدم ظهور أي أعراض، ومن تستمر معه الأعراض فسيبقى في موقع الحجر حتى تختفي الأعراض بشكل كامل.