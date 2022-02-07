فحص PCR سلبي شرط القدوم لأداء العمرة

كشفت وزارة الحج والعمرة اليوم الاثنين عن تحديث ضوابط إجراءات الدخول إلى المملكة لأداء العمرة أو الزيارة، مؤكدة على ضرورة فحص "بي سي آر" سلبي لفيروس كورونا

وأشارت الوزارة ، في بيان لها اليوم إلى أنه "يجب على المعتمرين القادمين إلى المملكة بغض النظر عن حالة تحصينهم، إحضار شهادة سلبية لفحص "بي سي آر" ، معتمد، أو فحص (COVID- 19 Antigen Test) لعينة أُخذت خلال 48 ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة".

ولفتت إلى أنه سيبدأ العمل بهذه الإجراءات بدءًا من الساعة الواحدة من صباح بعد غد الأربعاء.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أنه يجب لمغادرة المواطنين إلى خارج المملكة أخذ الجرعة التنشيطية (الثالثة) من لقاح (كوفيد19-) لمن أمضى ثلاثة أشهر من تلقي الجرعة الثانية، ويستثنى من ذلك الفئات العمرية ممن هم أقل من 16 عاما، أو الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق (توكلنا).