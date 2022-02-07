شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يستعرض سبل استفادة طلاب اليمن عبر المنصات الرقمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل وزير التعليم، حمد بن محمد آل الشيخ اليوم، وزير التربية والتعليم في الجمهورية اليمنية طارق سالم العكبري؛ لتعزيز مجالات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في الجوانب التعليمية، والاستفادة من نموذج المملكة في التعليم عن بُعد.

وجرى خلال اللقاء استعراض مدى إمكانية الاستفادة من تقديم الخدمات التعليمية عن بُعد للطلاب والطالبات اليمنيين، عبر المنصات الرقمية، واستخدام التقنيات والتكنولوجيا التعليمية.

حضر اللقاء نائب وزير التعليم للبحث والابتكار د.محمد بن أحمد السديري، ونائب الوزير المكلّف د.سعد بن سعود آل فهيد، وسفير الجمهورية اليمينة بالمملكة د.شائع محسن الزنداني، وعدد من المسؤولين.