شكرا لقرائتكم خبر عن «آل الشيخ» يوجّه بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة عن خطر المخدرات عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، الخطباء بعموم مناطق ‫المملكة، بالاستمرار في التوعية عن بيان أهمية حفظ الضروريات الخمس ومنها نعمة العقل، والتوعية عن خطر المخدرات على الفرد والمجتمع، وبيان أضرارها وحرمة تعاطيها، ووجوب الإبلاغ عن مهربيها ومروجيها ومتعاطيها.

وكذلك بيان الجهود المبذولة من رجال الأمن في مكافحة المخدرات والجمارك للتصدي لهذه الآفة الخطيرة، والإشادة بها، والدعاء لهم بالحفظ والتسديد والإعانة.

جاء ذلك في تعميم أصدره لكافة خطباء المملكة، حيث يأتي التوجيه في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في توعية وإرشاد أفراد المجتمع عبر منبر الجمعة وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.

بالإضافة إلى تحذيرهم من الأخطار التي تهدد أمن وسلامة المجتمع، ولما لخطبة الجمعة من أهمية في التوجيه والإرشاد إلى بعض الموضوعات والقضايا التي يحسن التنبيه إليها، والتذكير بها، ومنها توعية المجتمع عن أضرار المخدرات.