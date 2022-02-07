شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يعزّي أسرة الشيخ «أبو بكر الملا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدّم صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود محافظ الأحساء اليوم الاثنين، تعازيه لأسرة الملا في وفاة فضيلة الشيخ محمد الفاروق بن الشيخ أحمد أبو بكر الملا رحمه الله.

جاء ذلك خلال زيارة سموه لأسرة الفقيد رحمه الله، داعياً سموه للفقيد بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.

من جهتهم قدم ذوو الفقيد شكرهم وتقديرهم لسمو محافظ الأحساء على مواساته لهم في فقيدهم مؤكدين أن ذلك غير مستغرب على سموه، سائلين المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يحفظ ولاة أمرنا ويديم علينا نعمة الأمن والاستقرار.