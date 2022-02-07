شكرا لقرائتكم خبر عن 700 ألف ريال.. إحالة مسوّق المنتجات المغشوشة في «سناب شات» إلى النيابة عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحالت وزارة التجارة صاحب حساب "سناب شات" المتورط في بيع وتسويق منتجات مغشوشة ومقلدة إلى النيابة العامة وذلك لاستكما تطبيق الإجراءات النظامية بحقه وفقا لنظام العلامات التجارية ونظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.

وكانت وزارة التجارة أعلنت قبل عدة أيام عن ضبط مواطن يسوق منتجات نسائية مغشوشة ومقلدة، لعلامات تجارية عبر حساب شهير في سناب شات) من شقق فاخرة وإيصالها للمشترين عبر سيارات فارهة.

وحجزت الوزارة البضاعة المقلدة والتي تتجاوز قيمتها الإجمالية 700 ألف ريال بعد تنفيذ كمين على مقر المخالف، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الحملات الأمنية المشتركة بشرطة منطقة الرياض والهيئة السعودية للملكية الفكرية.

وتختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء العام بالقضايا الجزائية المتعلقة بانتهاك حقوق الملكية الفكرية المقررة في نظام العلامات التجارية، والذي ينص على معاقبة كل من يعرض أو يبيع منتجات تحمل علامة مقلدة بالسجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ووفقا لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية تحيل وزارة التجارة مخالفات أحكام النظام للجنة النظر في مخالفات التجارة الإلكترونية، حيث تصل عقوبات مخالفة النظام إلى غرامة مليون ريال، وحجب وإغلاق المتجر المخالف، والمنع من مزاولة النشاط والتشهير بالمخالف على نفقته.