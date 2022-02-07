شكرا لقرائتكم خبر عن «الحجرف» يناقش تعزيز التعاون في عدة مجالات مع أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك خلال لقاءه بمكتبه بمقر أمانة المجلس اليوم ، القائم بأعمال السفارة الأمريكية مارتينا سترونغ، بحضور مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط يائيل لامبرت.

ونوقشت خلال اللقاء مستجدات سير العمل في تنفيذ الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، وتعزيز التعاون القائم بين الجانبين في الملفات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية، ومفاوضات الملف النووي، ومكافحة الإرهاب والتطرف والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما نوقشت سبل تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها الجانبان بالمنطقة والعالم.