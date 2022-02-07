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عاجل / الحالات الحرجة بكورونا تستمر بالارتفاع في المملكة

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الدمام - شريف احمد - سجلّت وزارة الصحة خلال الساعات الـ 24 الماضية (3747) إصابة جديدة بفيروس , و(4083) حالة شفاء, و(1090) حالة حرجة, و(3)حالات وفاة.

وبينت الصحة أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (712644), وحالات التعافي (670780)، والحالات النشطة (32907), فيما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى (8957) "يرحمهم الله".

ودعت الوزارة الجميع إلى التواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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