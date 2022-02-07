وبلغت الجلسات المنعقدة 56982 جلسة رقمية، وبنسبة إنجاز بلغت 53% من حجم العمل بزيادة 891 دعوى عمّا أُنجز في الربع الأول من نفس العام, فيما بلغت عدد الدعاوى المُقيدة خلال الربع الثاني 30927 دعوى.
واشتمل التقرير على كل تفاصيل العمل في ديوان المظالم ومحاكمه بالأرقام بشكل عام وعن كل محكمة على حده.
وبلغ عدد زيارات منصة معين الرقمية خلال الربع الثاني من هذا العام 1,067,744 زيارة لأكثر من عشرة ملايين صفحة معروضة في المنصة.
كانت هذه تفاصيل خبر ديوان المظالم ينجز 31 ألف دعوى خلال الربع الثاني من 1443 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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