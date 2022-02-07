استمرار تأثير نشاط الرياح على بعض المناطق

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة يصل إلى 50كم/ساعة على الجزء الاوسط, وارتفاع الموج من من متر إلى مترين قد يصل إلى ثلاث امتار على الجزء الأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل الى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
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