شكرا لقرائتكم خبر عن 2000 جرعة تنشيطية يقدمها مركز اللقاحات بجامعة نجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم مركز اللقاحات بمستشفى جامعة نجران خلال الأسبوع الماضي ما يزيد عن 2000 جرعة تعزيرية تنشيطية لطلبة الجامعة ومنسوبيها، إضافة إلى المواطنين والمقيمين بالمنطقة.

وأسهم مركز اللقاحات في زيادة عدد المحصنين في المنطقة، وتوسع في زيادة طاقته لاستيعاب جميع المتقدمين لتلقي الجرعات، بما يضمن للمستفيدين التقيد بتوجيهات وزارة الصحة، باشتراط تلقي الجرعة التعزيزية للسماح بدخول المنشآت الحكومية.

وأوضح مدير المستشفى الجامعي الدكتور عوض السرحاني، أن المستشفى نفذ حملات ميدانية للتطعيم شملت إسكان الطالبات، وتقديم الجرعات داخل مركز اللقاحات بعيادات أعضاء هيئة التدريس بالمدينة الجامعية، مبيناً أن المركز أتاح استقبال الحالات بالمستشفى عن طريق المواعيد عبر تطبيق "صحتي" للمواطنين، ولمنسوبي الجامعة عبر برنامج إنجاز، فيما يتم استقبال الطلاب والطالبات بدون مواعيد.