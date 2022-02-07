شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى «سنديان» يوقِّع 5 مذكـرات تفاهم مع جامعات سعودية وخليجية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقَّع منتدى سنديان للابتكار الاجتماعي أمس, 5 مذكـرات تفاهم مع جامعات سعودية وخليجية لنشر ثقافة الابتكار الاجتماعي، وذلك على هامش انعقاد فعالياته التي تقام بالمدينة المنورة على مدى يومين, تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير المنطقة.

وجاءت المذكرة الأولى مع جامعة طيبة, ومثَّلها في التوقيع معالي رئيس الجامعة أ.د. عبدالعزيز السراني. فيما جاءت الثانية مع جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز, ومثلها في التوقيع وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية د. بركات مكرمي. بينما جاءت الثالثة مع جامعة سليمان الراجحي, ومثلها في التوقيع د. عبيد المطيري عميد كلية سليمان الراجحي للأعمال.

أما المذكرة الرابعة فجاءت مع جامعة نزوى العمانية, ومثلها في التوقيع د. وليد الراجحي عميد التخطيط وضبط الجودة. فيما جاءت المذكرة الخامسة مع جامعة الأعمال والتكنولوجيا, ومثلها في التوقيع معالي رئيسها أ.د. أسامة جنادي. في حين وقَّع المذكرات الخمس من جهة سنديان د. فهد العرابي الحارثي رئيس منتدى الابتكار الاجتماعي.

وتهدف هذه المذكرات التي تأتي إيمانًا من منتدى سنديان بأهمية التعليم العالي بوصفها أحد أهم عوامل التمكين والتغيير في المجتمعات, إلى دعم وتعزيز الابتكار الاجتماعي وصناعة الأثر؛ من أجل تخريج أعداد مناسبة من صانعي الأثر من خلال تبني برامج أكاديمية وأفكار رائدة تهدف لتعزيز ونقل ثقافة الابتكار الاجتماعي، وتقديم الاستشارات والبحوث المتعلقة به.

ووفقًا لمذكرات التفاهم التي تستمر لمدة ثلاثة أعوام، يسعى الطرفان بما يملكانه من الإمكانات المادية والبشرية والخبرات الإدارية والأكاديمية, إلى تعزيز التعاون العلمي بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الخبرات في المجالات المتعلقة بمبادرة سنديان التعليم.

كما تتضمن بنود هذه المذكرات: التعاون في مجال تفعيل الابتكار الاجتماعي من خلال العديد من الخيارات، أبرزها أن يكون موضوع الابتكار الاجتماعي ضمن مناهج الجامعة، وكذلك إطلاق مسرعة أو حاضنة للابتكار الاجتماعي، كما تشمل التعاون بين الطرفين في تطوير وتقديم البرامج والخطط التدريبية والاستشارات في مجال الابتكار الاجتماعي، وأيضًا التعاون في مجال إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية، إضافة إلى تنظيم الندوات والمحاضرات وورش العمل ذات الاهتمام المشترك.