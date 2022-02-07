شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أعمال منتدى المدينة المنورة الذكية 2022 والان نبدء بالتفاصيل
وشهدت أولى الجلسات العلمية لبرنامج المنتدى التعريف بالمدينة الذكية من خلال تسخير التقنية لتحسين جودة الحياة لسكان وزوار المدينة والعمل على إشراك المجتمع المحلي لتحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج متمثلة في النمو الاقتصادي والأثر الاجتماعي بالموازنة مع أهداف التنمية المستدامة، وتناولت الجلسة مفهوم المدينة الذكية ومهامها وأبرز تحدياتها، بالإضافة إلى مناقشة التقنية في المدن الذكية بين الغاية والوسيلة، وبحث إمكانية تحويل المدينة المنورة ذات الارتباط التاريخي والديني إلى مدينة ذكية.
فيما تناولت الجلسة الثانية من أعمال المنتدى الذي يستمر على مدار يومين، معامل ابتكار المدن «من النظرية إلى التطبيق» للحديث عن إشراك أصحاب المصلحة بطريقة تعاونية واستعراض دورة حياة الابتكار في المدن.