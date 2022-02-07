شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أعمال منتدى المدينة المنورة الذكية 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير المنطقة، انطلقت في المدينة المنورة، أمس، أعمال منتدى المدينة المنورة الذكية 2022، الذي تنظمه هيئة تطوير المنطقة، بمشاركة قادة الفكر وشركاء التقنية من أنحاء العالم لمشاركة المعرفة والخبرات والتجارب في مجال المدن الذكية.

وشهدت أولى الجلسات العلمية لبرنامج المنتدى التعريف بالمدينة الذكية من خلال تسخير التقنية لتحسين جودة الحياة لسكان وزوار المدينة والعمل على إشراك المجتمع المحلي لتحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج متمثلة في النمو الاقتصادي والأثر الاجتماعي بالموازنة مع أهداف التنمية المستدامة، وتناولت الجلسة مفهوم المدينة الذكية ومهامها وأبرز تحدياتها، بالإضافة إلى مناقشة التقنية في المدن الذكية بين الغاية والوسيلة، وبحث إمكانية تحويل المدينة المنورة ذات الارتباط التاريخي والديني إلى مدينة ذكية.

فيما تناولت الجلسة الثانية من أعمال المنتدى الذي يستمر على مدار يومين، معامل ابتكار المدن «من النظرية إلى التطبيق» للحديث عن إشراك أصحاب المصلحة بطريقة تعاونية واستعراض دورة حياة الابتكار في المدن.