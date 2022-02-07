شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس ديوان المحاسبة يبحث تعزيز التعاون مع نظيره الأردني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش رئيس الديوان العام للمحاسبة د. حسام العنقري بالرياض، أمس، مع رئيس ديوان المحاسبة بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة عاصم حداد، والوفد المرافق له، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سُبل تعزيزها وتفعيلها في المجالات كافة، كما تم اطلاع الوفد الزائر على تجارب الديوان في مجالي المراجعة المالية والرقابة على الأداء.

وأكد د. العنقري أهمية هذه الزيارة التي تأتي في إطار تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الجهازين، وذلك في مجال تبادل الخبرات والرفع من مستوى كفاءة الأداء وتطوير العنصر البشري في كلا الجهازين.

وعبر رئيس ديوان المحاسبة الأردني عن سعادته بهذا التواصل والتناغم بين الجهازين، مشيرًا إلى أهمية اغتنام الفرص لتعزيز التعاون، وتبادل الخبرات، وتنمية القدرات البشرية لمنسوبي الجهازين.