شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط السعودية تشارك في «بيئة عامرة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شاركت مجموعة الخطوط السعودية في مبادرة «بيئة عامرة» لتحسين المشهد الحضري لطريق الحرمين، بصفتها راعيا إستراتيجيا للمبادرة التي تنفذها جمعية المسؤولية الاجتماعية بمحافظة جدة.

وتحظى المبادرة التي بدأت من يوم 3 فبراير وحتى 16 فبراير، بإشراف مباشر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث ساهم بها العديد من الجهات والقطاعات الحكومية والخاصة، فيما انضم لأرض الميدان أكثر من مائة متطوع من منسوبي مجموعة الخطوط السعودية في هذه المبادرة التي تتوافق مع أحد أهداف رؤية السعودية 2030 والمتمثلة في تمكين المسؤولية الاجتماعية.

وتُعنى المبادرة بإسهام المتطوعين في رفع النفايات الملقاة على جنبات الطريق، والتي تتركز في المناطق القريبة من محطات الوقود وبمحاذاة المناطق الرملية التي يرتادها المتنزهون، ومن ثم إعادة تدويرها.

وأوضحت مساعد المدير العام التنفيذي للموارد البشرية في الخطوط السعودية رانية التركي، أن المؤسسة تحرص على الوفاء برسالتها الاجتماعية.