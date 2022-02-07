شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق حملة «احم الأجور» لتوعية المنشآت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حملة «احم الأجور»، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة التستر، وبمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة؛ بهدف توعية المنشآت بأهمية برنامج حماية الأجور، تزامنا مع الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر.

وسعت الجهات المشاركة في الحملة إلى تسليط الضوء على أهمية البرنامج من خلال عدة محاور رئيسية، منها رفع كفاءة سوق العمل وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، وتقليل الاعتماد على النقد ومكافحة الاتجار بالأشخاص ومكافحة التستر التجاري.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن برنامج حماية الأجور أطلق لحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية في القطاع الخاص، ورفع نسبة التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت المحدد والقيمة المتفق عليها، ما يسهم في زيادة كفاءة سوق العمل، ورفع إنتاجية العاملين، كما جاءت حملة «احم الأجور» انطلاقا من ارتباط البرنامج بمكافحة التستر التجاري ومكافحة الاتجار بالبشر والتوطين الوهمي وأثره في الأمن والاقتصاد الوطني.