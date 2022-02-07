شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة اليمني يشكر المملكة على المساعدات الإنسانية والإغاثية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار وزير الزراعة والري والثروة السمكية بالجمهورية اليمنية الشقيقة اللواء سالم عبدالله السقطري، أمس، مقر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالرياض. والتقى خلال الزيارة مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج م. أحمد البيز.

وبحث اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية. وقدم الوزير السقطري شكره للمملكة ممثلة بالمركز على دعمها واهتمامها بكل ما من شأنه مساعدة الشعب اليمني، مشيدًا بدور المركز الإنساني الكبير الذي غطى مختلف القطاعات الحيوية في أنحاء اليمن كافة.