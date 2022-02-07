شكرا لقرائتكم خبر عن 1150 حقيبة شتوية من مركز الملك سلمان للاجئي الأردن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، في محافظتي جرش، وأربد بالأردن، 1.150 حقيبة شتوية، و2.300 بطانية، استفاد منها 1.150 أسرة من أسر اللاجئين السوريين والفلسطينيين بواقع 5.750 فردا. يأتي ذلك ضمن مشروع كسوة الشتاء الذي يستهدف الأسر الأردنية المتعففة واللاجئين السوريين والفلسطينيين بالأردن، للتخفيف من معاناتهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية لحمايتهم من البرد القارس.

ومن ناحية أخرى واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الغذائية والإيوائية للأسر الأكثر احتياجًا في أفغانستان الشقيقة. ووزع المركز أمس الأول 120 طنا و800 كيلوجرام من المساعدات شملت 1.600 سلة غذائية، و4000 كيس دقيق، و800 حقيبة شتوية، 1.600 بطانية، وذلك في محافظة تخار، استفاد منها 800 أسرة. وتأتي المساعدات ضمن الجسر البري الإغاثي السعودي الذي سيّره المركز؛ لإغاثة الشعب الأفغاني الشقيق.