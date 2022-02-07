شكرا لقرائتكم خبر عن السفير آل جابر يلتقي منسق الشؤون الإنسانية في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، أمس، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد جريسلي، وجرى خلال اللقاء إيضاح جهود المملكة في شتى المجالات، لرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق، إضافةً إلى مناقشة أهمية سرعة تمكين الخبراء من معاينة وصيانة خزان النفط صافر.

كما نوقشت جهود المنظمات الإنسانية في اليمن، والتأكيد على أهمية التركيز على المحافظات اليمنية الأشد حاجة إلى المساعدات، واتخاذ جميع الخطوات التي تضمن وصول المساعدات إلى المستفيد الحقيقي والمحتاج إليها، كما نوقش استمرار الميليشات الحوثية في رفض وقف إطلاق النار واستهداف الأعيان المدنية وتجنيد الأطفال.