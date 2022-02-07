شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تشارك في اجتماع لجنة بيان الرصد الفضائي للمناخ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شاركت المملكة ممثلة بالهيئة السعودية للفضاء، في اجتماع اللجنة التوجيهية للبيان الدولي المشترك للرصد الفضائي للمناخ، لمناقشة المشاريع والأهداف والتطلعات المستقبلية لتفعيل ميثاق البيان الدولي المشترك للرصد الفضائي للمناخ. وجرى خلال الاجتماع مراجعة ميثاق البيان الدولي المشترك للرصد الفضائي للمناخ، وفرص تنظيم أنشطة مساعدة توعوية على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي لتعزيز وبناء القدرات المشتركة لتحقيق أهداف الرصد الفضائي للمناخ.