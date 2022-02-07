شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاقتصاد يتفقد غرفة التحكم ومركز الاتصال الإحصائي لـ«تعداد السعودية 2022» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفقد وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، فيصل بن فاضل الإبراهيم، أمس، سير العمل في غرفة التحكم لعمليات «تعداد السعودية 2022»، ومركز الاتصال الإحصائي، خلال جولته التفقدية لمقر الهيئة العامة للإحصاء، للوقوف على سير أعمال «تعداد السعودية 2022»، وأكد أهمية دور الجانب الإعلامي في نشر التوعية حيال المشاركة المثلى بالإدلاء الكامل والدقيق، والتعاون مع الباحث الميداني، لإنجاح مشروع التعداد ودعم جميع مراحله وأعماله، موضحا أن كل المدخلات والمعلومات المدلى بها ستصب نفعا في رسم وتصميم سياسات اقتصادية واجتماعية، تساعد في عملية التخطيط للمشروعات المستقبلية، لا سيما مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأشار إلى وقوف فريق الوزارة على آلية إدارة ومراقبة عمليات المرحلة الحالية من التعداد، من خلال غرفة التحكم، إضافة إلى الاطلاع على نتائجها منذ انطلاقها في 26 يناير، مبينا إنجاز 35 % من أعمال مرحلة تحديث العناوين خلال 11 يوما فقط، وقال وزير الاقتصاد والتخطيط: شارك في الإنجاز 14 ألف مراقب وباحث ميداني من أبناء وبنات الوطن، وسيصل العدد إلى 40 ألفا خلال مرحلة العد الفعلي، مقدما الشكر لهم، وللجهات الحكومية المشاركة المتمثلة في وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم، ومركز المعلومات الوطني وغيرهم.

وأوضح أن عدد الجهات المشاركة في هذا المشروع الوطني يتجاوز 25 جهة، وحث المواطنين والمقيمين على التعاون مع الباحث الميداني، خلال زيارته للوحدات السكنية، وتزويده بالمعلومات المطلوبة بشكل دقيق، للإسهام جميعا من خلال التعداد في تحقيق رؤية السعودية 2030 والإعداد لمستقبل أفضل لسكان المملكة، مؤكدا أن المحافظة على الخصوصية، والأمن والسلامة أهم مبدأين في التعداد.