شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق إستراتيجية القوى البشرية بقطاع الصناعات العسكرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، حفل إطلاق «إستراتيجية القوى البشرية لقطاع الصناعات العسكرية» بالمملكة، بحضور ومشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص.

وشارك رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي في حفل الإطلاق بالجلسة الحوارية الثانية بعنوان: «دور قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية في خلق مسارات وظيفية متنوعة»، وأكد أن الدافع الحقيقي لهذه الإستراتيجية هو دعم القيادة الحكيمة -أيدها الله-، والطاقة البشرية التي تعد المكتسب الحقيقي في منظومة الأمن الوطني، ونحن نحرص كثيرا في القوات المسلحة على هذا المنتج الذي يعمل على ذلك، والقوات المسلحة لديها كوادر بشرية قادرة على العمل في الجهات والقطاعات المهتمة بالصناعات العسكرية سواء من كان على رأس العمل أو من انتهت خدمته يستطيع العمل بعدها، والقدرات الوطنية والمكتسبات كثيرة، وتتسم مع رؤية المملكة 2030، ولا بد أن نركز كثيرا على مستوى التدريب والتأهيل لهذه الكوادر.

وأوضح أن القوات المسلحة تحرص من خلالها على التأهيل والتدريب المستمر في الكليات العسكرية ومراكز التدريب التي وجدنا من خلالها مخرجات متميزة، والقوات المسلحة تعمل دائما على استقطاب الكوادر من الجامعات والكليات، إضافة إلى أننا نبتعث كثيرا من منسوبي القوات المسلحة في أعرق الجامعات داخل وخارج المملكة.