شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير سعود بن نايف يوجه «غرفة الشرقية» بخلق بيئة جاذبة لقطاع الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نوه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بالدور الحيوي الذي تقوم به غرفة الشرقية؛ لتحفيز الاستثمارات، ودعم قطاع الأعمال، مؤكدًا ضرورة مواصلة الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية، وتنفيذ الخطط الإستراتيجية المعتمدة لخلق البيئة الجاذبة لقطاع الأعمال في المنطقة، ودعم الجميع ليشارك في مشاريع التنمية بما يعود بالنفع على المنطقة وساكنيها.

واستمع سموه، خلال استقباله رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر الرزيزاء، وأعضاء مجلس الإدارة، بمناسبة بداية فترة أعمال المجلس، لشرح عن أبرز الخطط والأنشطة التي تعتزم الغرفة تنفيذها خلال الفترة القادمة، وكذلك تطلعات الغرفة لتعزيز التعاون البناء بين القطاعين العام والخاص بالمنطقة.

وأشار سموه دعم القيادة «حفظها الله» للقطاع الثاني، من خلال المبادرات والبرامج، التي تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، وهنأهم ببداية فترة عمل المجلس، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مهمتهم.

من ناحيته، رفع رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر الرزيزاء شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه للغرفة.

حضر اللقاء النائب الأول لرئيس المجلس حمد البوعلي، والنائب الثاني لرئيس المجلس حمد العمار وأعضاء المجلس.