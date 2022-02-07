شكرا لقرائتكم خبر عن ولادة ناجحة لمصابة بتشوه خلقي بالقلب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى فريق طبي بمستشفى القطيف المركزي عملية ولادة معقدة لشابة تبلغ من العمر 35 عاما، محولة من أحد مستشفيات المنطقة تعاني تشوها خلقيا بالقلب، وأجهضت 5 مرات سابقة.

واستدعت الحالة تدخل استشاريي قلب وتخدير ونساء وتوليد لإجراء عملية التوليد التي تمت بنجاح وخروج المريضة من المستشفى بأتم الصحة.

وتقدمت الشابة وأسرتها بالشكر الجزيل لإدارة وكوادر المستشفى المركزي على ما قدموه من رعاية واهتمام لها أثناء وجودها بالمستشفى.