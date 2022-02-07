شكرا لقرائتكم خبر عن فتح حركة السير على «جسر الإسكان» بعد إصلاح فواصل التمدد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتهى فرع وزارة النقل والخدمات اللوجيستية بالمنطقة الشرقية، من أعمال إصلاح فواصل التمدد لجسر الإسكان باتجاه الدمام، وتم فتح حركة السير، وذلك بعد إغلاق استمر 15 يومًا.

جاء ذلك بعدما طالب مواطنون بسرعة إنجاز مشروع إصلاحات الفواصل، موضحين أن إغلاق الجسر تسبب في ازدحامات مرورية كثيفة، خاصة في أوقات الذروة، واقترحوا إيجاد طرق بديلة متعددة، للإسهام في تقليل الازدحامات، إضافة إلى ضرورة إعادة هيكلة طريق الملك فهد، وفتح مسارات متعددة، لحل مشكلة الازدحامات.

وأوضحوا أن إغلاق الجسر للصيانة تسبب في صعوبة الحركة المرورية، وازدحامات كثيفة، مطالبًا باقتراح طرق بديلة، حتى تكون هناك انسيابية في الحركة المرورية، مشيرين إلى معاناتهم في هذا الطريق، خاصة أوقات الذروة، وكذلك نهاية الأسبوع، والازدحامات لساعات طويلة، إضافة إلى الحوادث المرورية.

وأكدوا أن طريق الملك فهد بشكل عام يحتاج إلى إعادة نظر، فالطريق يعاني دائمًا من الازدحامات المرورية، والحوادث الخفيفة، إضافة إلى تعطل السيارات التي تتسبب في توقف الحركة المرورية، وأن المسارات على الطريق قليلة، ما يؤدي إلى تكوّن الازدحامات، خاصة عند التقاء الكباري بالطريق الرئيسي، مطالبا بإعادة هيكلة الطريق واقتراح طرق بديلة لحل مشكلة الازدحامات والتأخيرات.