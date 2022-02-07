شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القطيف يدشن مهرجان «الخضار والورقيات» في الواجهة البحرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن محافظ محافظة القطيف إبراهيم بن محمد آل خريف، يرافقه مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري، وعدد من مدراء ورؤساء بعض الدوائر الحكومية، مساء أمس الأحد، «مهرجان الخضار والورقيات والزراعة العضوية»، في الواجهة البحرية بمحافظة القطيف على مساحة 1200 متر مربع، والذي يستمر 5 أيام متواصلة، وأوضح م. المطيري، أن هذا المهرجان يأتي لإبراز الجهود المبذولة من قبل الوزارة، في رفع الوعي الزراعي لدى أبناء المجتمع، ودعم صغار المزارعين والمربين والصيادين، وفق المميزات النسبية للمناطق، من خلال إقامة الفعاليات الزراعية، التي تهدف إلى دعم المزارعين في تسويق منتجاتهم، ورفع العائد الاقتصادي، وتحقيق الأمن الغذائي.

وقال مشرف الفعالية م. عميد أبو المكارم: سعت الوزارة بفروعها ومكاتبها ووحداتها إلى رفع المستوى المعيشي والتسويقي للمزارعين، وإزاله كل عائق يعرقل هذا السعي الحثيث، واليوم نقف في هذا المهرجان كشاهد عيان على ذلك السعي، فقد عقدنا شراكات مع شركائنا في النجاح من الدوائر الحكومية والأهلية لإنجاح هذه الفعالية، والذي سيكون كنجاح فعالية زيارة القافلة الإرشادية الزراعية الذي تم في نهاية عام 2021، والتي كانت في نفس الموقع من الواجهة البحرية بمحافظة القطيف.

وأضاف إنه يعد المهرجان الأول في المنطقة الشرقية، وقد يكون في المملكة، وأن الفعالية تقام في خيمتين، الأول بخيمة تقدر مساحتها ب 800 متر مربع، وتواجد فيها 27 ركنا، والثانية بخيمة تقدر مساحتها ب 400 متر مربع، وقد تم استغلال كامل مساحة الواجهة البحرية، وكان ذلك من تسهيلات حصلنا عليها من قبل بلدية محافظة القطيف.

وأكد أن الفعالية ستشمل استعراض عدد من سيارات نقل الخضار القديمة، وحديقة للحيوان مصغرة في الموقع.