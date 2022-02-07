شكرا لقرائتكم خبر عن .. وتدشين «اعرف أرقامك» في مستشفى الأمير محمد بن فهد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن نموذج الرعاية الأولية في شبكة القطيف الصحية، حملة «اعرف أرقامك»، في مستشفى الأمير محمد بن فهد، أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي، بهدف التوعية بأهمية معرفة المؤشرات الحيوية التي تؤثر في صحة الفرد.

على جانب آخر، فتحت إدارة شؤون التمريض لشبكة القطيف الصحية بقيادة أمل الحساوي، باب التواصل المباشر مع مجمع الدمام الطبي ومراكز الرعاية الصحية التابعة له؛ لتسهيل الاستشارات وتبادل الخبرات فيما بينهم في زيارة تعاونية لمجمع الدمام الطبي، وذلك امتداد لما بدأه رئيس تشغيل شبكة القطيف الصحية باجتماع القيادات التنفيذية مع شبكة الدمام الصحية.