شكرا لقرائتكم خبر عن 134 مليون ريال لـ 9 مشاريع تنموية وخدمية بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت بلدية القطيف عن 9 مشاريع تنموية وخدمية، بقيمة تجاوزت 134 مليون ريال، تشمل «الدراسات والتصاميم - الطرق والأمطار والأنسنة - المباني والواجهات البحرية».

وقالت في تقرير المشاريع الجارية حتى بداية الشهر الجاري: إن مشاريع الدراسات والتصاميم تتجاوز قيمتها 3 ملايين ريال، التي تشمل إعداد الدراسات والتصاميم لتحسين وتطوير شارع الملك عبدالعزيز وإعداد الدراسات والتصاميم للواجهة البحرية.

فيما تتجاوز قيمة مشاريع الطرق والأمطار والأنسنة 37.5 مليون ريال، وتشمل تحسين وتطوير شوارع بمدن وقرى محافظة القطيف ومشروع استكمال تأهيل وتطوير حدائق عامة بمحافظة القطيف وإنشاء حدائق عامة وساحات بلدية بمدن وقرى المحافظة.

بينما تفوق قيمة مشاريع المباني والواجهات البحرية 93.3 مليون ريال، التي تشمل إنشاء أسواق الخضار والفاكهة «ج1» بمحافظة القطيف، واستكمال مبنى بلدية محافظة القطيف.

وحول نسبة الإنجاز في المشاريع الجارية، أوضح التقرير أن نسبة الإنجاز بلغت 56 % في مشروع استكمال تطوير الأحياء، فيما بلغت نسبة الإنجاز 97 % في مشروع استكمال تأهيل وتطوير حدائق عامة بالمحافظة وبلغت نسبة الإنجاز 96 % في مشروع إنشاء حدائق عامة وساحات بلدية بمدن وقرى القطيف.

وفيما يتعلق بنسب الإنجاز في مشاريع المباني والواجهات البحرية، ذكر التقرير أن نسبة الإنجاز بلغت 97 % في مشروع إنشاء أسواق الخضار والفاكهة بمحافظة القطيف ووصلت نسبة الإنجاز 69 % في مشروع استكمال مبنى بلدية القطيف وبلغت نسبة الإنجاز 56 % في مشروع إنشاء مبنى بلدية محافظة القطيف «البنود غير المنفذة» وفي مشروع تطوير وتحسين الواجهات البحرية والشواطئ بالمحافظة بلغت نسبة الإنجاز 61 %.

وبالنسبة لنسب الإنجاز لمشاريع الدراسات والتصاميم، وصلت إلى 100 % بالنسبة لمشروع إعداد الدراسات والتصاميم لتحسين وتطوير شارع الملك عبدالعزيز، وكذلك الأمر «100 %» بالنسبة لمشروع إعداد الدراسات والتصاميم للواجهة البحرية بالقطيف.