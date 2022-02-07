شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الشرقية يحصد المركز الأول في ختام «إبداع 2022» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هنأ مدير عام تعليم المنطقة الشرقية د. سامي العتيبي الطلاب والطالبات الموهوبين على نتائجهم المتميزة في أولمبياد «إبداع 2022»، الذي أقيم أمس الأول، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وبحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد بن الفيصل.

وحصد طلاب وطالبات الشرقية 14 جائزة في عدة مراكز تصدرها تحقيق الطالب عبدالله بن عبدالعزيز الغامدي المركز الأول على مستوى المسابقة، فيما حصد الطالب محمد فايز الملا المركز الثاني، تلاه كل من الطالب أحمد مروان بحيصي، والطالبة مريم علي عبدالباقي في المركز الثالث، بينما حصلت الطالبة تهاني عادل على المركز الرابع.

وحصل على المركز الخامس 5 من الطلاب والطالبات الموهوبين، وهم: أحمد بن محمد الربيعة ولمى عبدالله السيد، وتالا القحطاني وميمونة الشهراني ولين الملحم. وحل في المركز السادس لطيفة الغنام وعبدالله الحمادات وفاضل محمد ولمار حسين الكاكا.