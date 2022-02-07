شكرا لقرائتكم خبر عن 45 ألف زائر في 3 أيام.. عروض النار تلهب حماس زوار «كلنا الخفجي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المدير التنفيذي لمهرجان كلنا الخفجي، سطام البلوي، لـ (اليوم)، أن 45 ألف زائر توجهوا للمهرجان الممتد على مدى أكثر من أسبوعين، خلال الـ 3 أيام الماضية، ما بين كبار وصغار للاستمتاع بالفعاليات المتنوعة وزيارة المقار المشاركة، مثل القرية التراثية وخيمة التسوق وما تقدمه الأسر المنتجة من مواهب ومهارات في الطبخ، إضافة لأركان الجهات الحكومية المشاركة.

ركن التراثيات

وبيَّن البلوي أن المهرجان ضم مشاركة خليجية؛ إذ شاركت القرية العمانية ببعض المنتجات العمانية ضمن عدد من الأركان، مثل ركن اللبان العماني ومشتقاته، وركن التراثيات والسعف العماني، وركن منتجات عمان الطبيعية، إضافة لركن الحلوى العمانية التي شهدت إقبالا من زوار المهرجان، وتأتي هذه المشاركة بهدف التعريف بالمنتجات العمانية للشعب السعودي وأهالي المحافظة بوجه خاص.

ملابس ومنتجات

وقال: كان للركن البحريني مشاركة في مهرجان «كلنا الخفجي»، وذلك من خلال مشاركة الأسر المنتجة البحرينية واستعراض منتجاتهم من الملابس والشنط والقهوة والحلوى، وتعد هذه المشاركة الأولى للركن البحريني في مهرجان الخفجي.

مسابقات وألعاب

من جهة أخرى، تواصلت فعاليات مهرجان «كلنا الخفجي» التاسع وسط إقبال جماهيري من أهالي المحافظة والمحافظات المجاورة، فيما قدمت الفرقة الترفيهية مسابقات وألعاب حركية للأطفال، وذلك على المسرح العام للمهرجان، فيما تفاعل الحضور مع عروض فرقة النار الروسية والتي ألهبت حماسة الجمهور بتلاعبها بألسنة النار وسط الإيقاعات الموسيقية وتصفيق الجمهور، وذلك عبر وصلتين استعراضيتين.

الحلوى العمانية تجذب الكبار والصغار

أول مشاركة للأسر المنتجة البحرينية